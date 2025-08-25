Ligue 1
Lens : Agbonifo repart déjà
Recruté par le RC Lens en janvier dernier, Jeremy Agbonifo ne fera pas long feu dans le nord. Selon nos informations, l’ailier suédois va s’engager avec le FC Bâle, sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 4,5 M€.
Sébastien Denis @sebnonda – 15:27
Apparu à 8 apparitions en Ligue 1 (dont 1 seule titularisation), Agbonifo était arrivé sous la forme d’un prêt payant d’1 M€ et l’option d’achat de 6,5 M€ avait été levée.
