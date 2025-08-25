Menu Rechercher
Lens : Agbonifo repart déjà

Par Aurélien Léger-Moëc
Jean-Louis Leca @Maxppp

Recruté par le RC Lens en janvier dernier, Jeremy Agbonifo ne fera pas long feu dans le nord. Selon nos informations, l’ailier suédois va s’engager avec le FC Bâle, sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 4,5 M€.

Sébastien Denis
🚨#RCLens 🔴🟡

✅le RC Lens a trouvé une porte de sortie à Jeremy Agbonifo 🇸🇪

❗️l'attaquant suédois qui n'a jamais réussi à s'imposer et va tenter de se relancer au FC Bâle

🔁Agbonifo file en prêt avec option d'achat en 🇨🇭
Apparu à 8 apparitions en Ligue 1 (dont 1 seule titularisation), Agbonifo était arrivé sous la forme d’un prêt payant d’1 M€ et l’option d’achat de 6,5 M€ avait été levée.

