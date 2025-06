L’AS Monaco s’attaque à André Onana !

Une information qui a de quoi surprendre. Ce vendredi, Sky Italia a, en effet, lâché une petite bombe en indiquant que l’AS Monaco, à la recherche d’un nouveau gardien de but, s’intéressait au profil d’André Onana, actuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2028 (plus une année en option) et qui n’a pas manqué de faire la polémique tout au long de la saison, notamment lors de la double confrontation face à l’OL en Ligue Europa.

Conscient des difficultés rencontrées à ce poste ces derniers mois, le club de la Principauté - qui mise aujourd’hui sur Radoslaw Majecki (36 buts encaissés en 23 matches, 5 clean-sheets) et Philipp Köhn (24 buts encaissés en 23 matches, 8 clean-sheets) - espère profiter de cette fenêtre estivale pour dénicher le profil idoine. Une cible toutefois surprenante au regard du niveau de jeu affiché par le Camerounais de 29 ans lors de l’exercice 2024-2025.

Une cible étonnante

Pas toujours rassurant, l’ancien dernier rempart de l’Inter Milan avait même été relégué sur le banc des remplaçants par Ruben Amorim. Pas de quoi effrayer le board monégasque, qui semble donc séduit par le CV du natif de Nkol Ngok. International camerounais (48 sélections), Onana est aujourd’hui estimé à 25 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Une somme conséquente qui pourrait même s’envoler un peu plus au regard de la situation contractuelle de l’intéressé.

En attendant de savoir si la direction asémiste ira plus loin, ou non, dans ce dossier, Manchester United a, de son côté, déjà pris ses précautions en évaluant plusieurs profils pour remplacer le droitier d’1m90. Parmi ces derniers, on retrouve notamment Marco Carnesecchi, actuellement sous les couleurs de l’Atalanta. Une chose est sûre, entre Paul Pogba - également dans le viseur d’Al-Ittihad - et André Onana, l’AS Monaco a décidé de passer la vitesse supérieure…