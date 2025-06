Mercato : un nouveau prétendant vient concurrencer Monaco pour Paul Pogba !

Paul Pogba est l’un des joueurs dont le transfert est le plus attendu cet été. Il faut dire que la Pioche n’a plus foulé les terrains depuis le 3 septembre 2023 et que chacune de ses interventions sur les réseaux sociaux est très suivie. La preuve avec cette série de posts Instagram où on voit le champion du monde 2018 affûté comme jamais à l’entraînement porter un maillot de Boca Juniors. Un post largement commenté qui a fait saliver bon nombre de supporters de l’emblématique club argentin.

Aujourd’hui et à 32 ans son avenir semble se diriger vers l’AS Monaco. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité le 3 juin, Paul Pogba a été proposé au club du Rocher. La direction monégasque a été rapidement séduite par cette opportunité et a rapidement mené des discussions avec le joueur, qui est plus qu’intéressé à l’idée de rejoindre le Rocher. Pogba y voit une belle occasion de se relancer, dans un championnat qu’il ne connaît pas en vue de la Coupe du Monde 2026, objectif avoué du joueur.

Al Ittihad chaud sur Paul Pogba

Les discussions se poursuivent ces derniers jours et quelques détails compliquent l’opération, notamment l’aspect contractuel et les droits à l’image, comme nous vous l’avons expliqué lors de notre live Youtube de mercredi. L’optimisme est toujours de mise en interne à Monaco même si l’ancienne star de Manchester United étudie toutes les opportunités, y compris celle émanant d’Arabie saoudite.

Selon nos informations, Al Ittihad est revenu aux nouvelles il y a quelques jours. Mais le club de Karim Benzema et de N’Golo Kanté, qui a entamé des premières discussions, ne peut, pour l’instant, pas bouger concrètement sur ce dossier du fait d’une absence de gouvernance au sein du club saoudien. À suivre.