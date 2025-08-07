Ligue 2 : l’US Boulogne est bien repêché

Hier, l’US Boulogne a fait une grande annonce. «Après une grosse saison 2024/2025, des barrages et une longue attente, l’USBCO accèdera officiellement à la Ligue 2 BKT après validation du CA de la FFF ce jeudi 7 août à 12h00», a expliqué le club français, qui a profité des malheurs de l’AC Ajaccio, qui n’a pas pu sauver sa peau en raison de gros soucis financiers.

Ce jeudi, la LFP a entériné cette décision. «Réuni ce jeudi 7 août 2025, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel a entériné la non-participation de l’AC AJACCIO au championnat de Ligue 2 BKT pour la saison 2025/2026, a décidé de repêcher l’US Boulogne Côte d’Opale pour participer au championnat de Ligue 2 BKT pour la saison 2025/2026 et a confirmé l’octroi du statut professionnel au club de l’US Boulogne Côte d’Opale.» Boulogne est fixé.