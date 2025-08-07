Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Ligue 2

Ligue 2 : l’US Boulogne est bien repêché

Par Dahbia Hattabi
1 min.
LFP @Maxppp

Hier, l’US Boulogne a fait une grande annonce. «Après une grosse saison 2024/2025, des barrages et une longue attente, l’USBCO accèdera officiellement à la Ligue 2 BKT après validation du CA de la FFF ce jeudi 7 août à 12h00», a expliqué le club français, qui a profité des malheurs de l’AC Ajaccio, qui n’a pas pu sauver sa peau en raison de gros soucis financiers.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, la LFP a entériné cette décision. «Réuni ce jeudi 7 août 2025, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel a entériné la non-participation de l’AC AJACCIO au championnat de Ligue 2 BKT pour la saison 2025/2026, a décidé de repêcher l’US Boulogne Côte d’Opale pour participer au championnat de Ligue 2 BKT pour la saison 2025/2026 et a confirmé l’octroi du statut professionnel au club de l’US Boulogne Côte d’Opale.» Boulogne est fixé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Boulogne

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Boulogne Logo Boulogne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier