Marcus Rashford fait un énorme appel de phare au FC Barcelone !

La saison passée, le Barça est passée proche de la saison parfaite. Champion d’Espagne et vainqueur de toutes les compétitions domestiques, les Blaugranas se sont inclinés en demi-finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Pour la saison prochaine, les Catalans veulent se renforcer afin de tout rafler. Et ce n’est un secret pour personne : le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel attaquant. Depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs noms reviennent avec insistance du côté de la Catalogne : Nico Williams, Marcus Rashford, Luis Diaz et Ivan Perišić.

La suite après cette publicité

Si c’est bien le joueur de l’Athletic Bilbao qui semble la préférence des Blaugranas, le prestige de l’institution a évidemment rendu l’intérêt auprès des autres cibles particulièrement séduisant. Notamment pour Rashford, qui l’a clairement fait savoir. Dans une vidéo aux côtés d’un influenceur postée sur les réseaux sociaux, celui qui a passé les six derniers mois de la saison à Aston Villa a été interrogé sur son désir, ou non, de jouer aux côtés de Lamine Yamal.

Marcus Rashford drague le FC Barcelone

Et la réponse de l’intéressé n’a laissé aucun doute : « c’est difficile de décrire ce qu’il fait avec des mots, car il n’est pas censé le faire à seulement 16 ou 17 ans. Il joue au plus haut niveau à 17 ans. Je ne pense pas qu’on ait déjà vu ça. Ce qu’il fait n’est pas normal, et il ne fera que progresser, donc on ne sait pas ce qu’on dira de lui dans trois ans. Sa mentalité, qui le rend naturel, est une autre de ses qualités. Bien sûr. Tout le monde veut jouer avec les meilleurs. Nous verrons bien. »

La suite après cette publicité

Ce n’est en tout cas pas du côté de Manchester United, où il est de retour après son prêt, que Rashford semble vouloir évoluer l’an prochain. Interrogé sur ses idoles, Marcus Rashford a également indiqué que son modèle était un illustre ancien joueur du Barça : «Je me reconnais dans Henry. Il est à l’aise à gauche comme au milieu. C’est un joueur libre. Au fur et à mesure que je grandis, le poste de "9" devient plus confortable, plus naturel. Des choses comme jouer depuis l’arrière deviennent plus faciles pour moi. Vous êtes toujours devant le but et vous êtes toujours dangereux» Reste à savoir si ses nombreux appels du pied faciliteront son départ en Catalogne cet été.