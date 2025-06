Manchester United : Rúben Amorim a banni quatre joueurs

La saison 2024/2025 de Manchester United a été très éprouvante. Le changement d’entraîneur (Ruben Amorim a succédé à Erik ten Hag) n’a pas vraiment fonctionné. Les Red Devils ont fini à la quinzième place du classement de Premier League et ont été battus par Tottenham en finale de la Ligue Europa. Des mois de véritable calvaire pour un Ruben Amorim apparu trop souvent impuissant. Cet été, le Portugais compte toutefois repartir sur de nouvelles bases.

MU file aux US sans ses indésirables

En attendant de voir quel mercato lui réservera INEOS, l’ancien entraîneur du Sporting Portugal va pouvoir réaliser une présaison entière et préparer son effectif comme il l’entend. Une nouvelle ère qui sera fatale à plusieurs éléments indésirables pour Amorim. Le Daily Mail, le Mirror et le Sun annoncent d’ailleurs tous en chœur que quatre joueurs mancuniens vont en faire les frais. Les trois médias anglais affirment en effet que Ruben Amorim a décidé que MU s’envolera pour sa tournée aux États-Unis sans Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho et Alejandro Garnacho.

Sur le papier, ces quatre noms ne surprennent personne. Premier cité, Rashord n’entre plus dans les plans d’Amorim depuis bien longtemps. Prêté cette saison à Aston Villa, l’ailier anglais a été plutôt efficace avec les Villans (4 buts, 6 passes décisives en 17 matches), mais il ne restera pas à Birmingham. Sous contrat jusqu’en 2028, Rashford est courtisé par Newcastle, le FC Barcelone et l’Inter. Deuxième banni, Antony est dans l’incertitude. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, seul Dieu le sait. J’ai un contrat avec Manchester United.» Prêté au Betis, le Brésilien s’est complètement relancé en Andalousie (5 buts, 2 passes décisives en 17 matches de Liga). Lié aux Red Devils jusqu’en 2027, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam a quitté Séville, mais il espère que les Verdiblancos tenteront de le recruter définitivement. Problème : MU réclame au moins 35 M€.

Pas de surprise chez les bannis

Troisième joueur nommé, Jadon Sancho, qui n’a pas été conservé par Chelsea. Prêté aux Blues, l’attaquant britannique a vu les Londoniens ne pas hésiter à payer une pénalité de 6 M€ à MU (afin de faire sauter l’option d’achat obligatoire de 30 M€, ndlr) pour mettre un terme à leur collaboration (5 buts, 10 passes décisives en 41 matches). Sous contrat jusqu’en 2026, Sancho a lui aussi de nombreux courtisans (Naples, Juventus, Al-Hilal, Tottenham, Aston Villa, Newcastle). Enfin, il n’est pas surprenant de voir Alejandro Garnacho parmi les bannis d’Amorim. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Argentin a sorti une saison 2024/2025 plus que correcte (11 buts, 10 passes décisives en 58 matches).

Cependant, ses relations avec son coach ont été émaillées par de nombreux accrochages dont un dernier après la finale de la C3, lorsque Garnacho s’est étonné publiquement de n’avoir joué que 20 minutes. «Jusqu’à la finale, j’ai joué tous les tours, j’ai aidé l’équipe, mais jouer 20 minutes aujourd’hui… Je ne sais pas.» Erik ten Hag serait disposé à le relancer au Bayer Leverkusen. Cependant, MU réclame pas moins de 80 M€ pour son indésirable. Un tarif pas vraiment compatible avec son statut. Écartés de la tournée américaine, Rashford, Antony, Sancho et Garnacho ont reçu un message clair. Reste maintenant à savoir si ces quatre-là auront plié bagage quand Manchester United reviendra de sa virée chez l’Oncle Sam.