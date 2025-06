Lamine Yamal est au cœur d’un nouveau scandale en Espagne !

Lamine Yamal fait décidément parler de lui. Au sortir d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, le favori au prochain Ballon d’Or (aux côtés d’Ousmane Dembélé) récupère actuellement au Brésil. Alors que le FC Barcelone ne dispute pas la Coupe du Monde des Clubs, le crack espagnol passe, en effet, du bon temps avec son idole, qui n’est autre qu’un certain Neymar. Loin des terrains, l’ailier de 17 ans continue pourtant de faire l’actualité. Photographié avec l’influenceuse Fati Vazquez, Lamine Yamal s’est rapidement vu prêter une prétendue liaison avec la célébrité espagnole de 29 ans. Une supposée petite romance qui a rapidement fait réagir au regard de la différence d’âge. De quoi pousser l’intéressée à sortir du silence.

«Je me fais littéralement écraser, et c’est incroyablement injuste. Tout d’abord, j’ai 29 ans - je n’ai même pas encore 30 ans. Je n’ai rien fait de mal, je n’ai blessé personne. Cette situation affecte profondément ma famille et, honnêtement, je ne veux pas qu’elle s’aggrave. On parle de menaces de mort, d’être traité de pédophile, d’insultes… C’est déjà beaucoup trop. Quand c’est un homme plus âgé, personne ne dit rien. Mais quand c’est une femme avec un homme plus jeune, tout d’un coup, c’est un problème. J’ai juste passé quelques jours avec lui, ce qui est exactement ce que l’on voit sur les photos de couverture, et c’est tout. Je ne dirai rien de plus, je ne veux pas en faire un scandale, parce que pour moi, ce n’est pas nécessaire».

Lamine Yamal accusé par une nouvelle femme

Oui mais voilà, quelques heures seulement après cette mise au point, Lamine Yamal se retrouve au coeur d’un nouveau drama. Cette fois-ci, le natif d’Esplugues de Llobregat est visé par des révélations d’une certaine Claudia Bavel (29 ans), créatrice de contenus pour adulte. Invitée dans l’émission TardeAR, cette dernière a ainsi dévoilé plusieurs échanges qu’elle a pu avoir avec le Barcelonais. «Lamine m’a dit : "viens chez moi". Je lui ai dit : "il y a trop de différence d’âge parce que j’ai presque 11 ans de plus que toi, tu ne trouves pas ?"" Il m’a dit : "non c’est parfait."" Moi, j’attendais qu’il ait 18 ans», détaille tout d’abord la jeune femme avant de poursuivre sur son compte Instagram.

«Puisque Lamine Yamal a évoqué notre prétendue relation sur TardeAR, je trouve logique de partager ma version des faits avec clarté et respect. Il prétend vivre avec sa mère mais en réalité il vit seul. Il dit m’avoir rejeté alors que c’est lui qui a cherché à me contacter et a insisté pour que je le rencontre. Il nie notre rencontre bien que nous nous soyons croisés lors de plusieurs événements. Je demande respectueusement que cessent les messages offensants et diffamatoires. Je n’ai jamais eu de relation avec un mineur, je n’ai jamais organisé de rencontre et je n’ai jamais eu de projet impliquant la célébrité ou l’argent. La seule chose sur laquelle nous sommes d’accord, c’est qu’aucune rencontre ni situation n’a jamais eu lieu entre nous». Voilà une nouvelle polémique dont se serait certainement bien passée Lamine Yamal…