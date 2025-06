Real Madrid : ça sent mauvais pour Kylian Mbappé

Un patient pas comme les autres. Hier, Kylian Mbappé (26 ans) a été hospitalisé aux Etats-Unis, où le Real Madrid participe actuellement à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Une décision prise par le staff médical de la Casa Blanca, qui ne voulait prendre aucun risque avec son joueur. Un élément qui avait d’ailleurs manqué le match des Merengues face à Al-Hilal (1-1) mercredi puisqu’il était fiévreux. Xabi Alonso avait donné de ses nouvelles après la rencontre. « Ces derniers jours, il a eu de la fièvre, il ne se sentait pas bien. On espère qu’il sera disponible le prochain match.»

Mais son état inquiétait le club madrilène, qui l’avait placé à l’isolement. La presse ibérique a également expliqué que le Français ne se sentait pas très bien et qu’il avait dû changer son alimentation. Hier, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont communiqué officiellement sur son état de santé. «Notre joueur Kylian Mbappé présente une gastro-entérite aiguë et a été hospitalisé pour effectuer différents tests et lui appliquer le traitement correspondant», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Le point sur le cas Mbappé

Plus tard, les Merengues ont annoncé que le capitaine de l’équipe de France avait quitté l’hôpital. «Notre joueur Kylian Mbappé est sorti de l’hôpital cet après-midi et est revenu au camp d’entraînement du Real Madrid. Mbappé continuera de recevoir un traitement médical spécifique et reprendra progressivement une activité au sein de l’équipe.» Mais les Madrilènes n’ont pas donné de détails concernant son retour à la compétition. La Cadena SER expliquait hier qu’il devrait disputer le deuxième match de poules dimanche face à Pachuca au Bank of Stadium de Charlotte.

D’autres étaient moins optimistes. Ce vendredi, El Chiringuito a fait un point sur le sujet. Sur place, le journaliste Edu Aguirre, qui est très bien informé sur la Casa Blanca, a indiqué que l’attaquant tricolore continue de récupérer à l’hôtel et qu’il est pratiquement sûr qu’il manquera le match face à Pachuca. Ce qui semble plutôt logique au vu de son état. Mais ce n’est pas tout. Il a également ajouté qu’il faudrait au moins dix jours au joueur pour être rétabli à 100%. Ce qui pourrait aussi compromettre sa participation au match face au RB Salzbourg le 27 juin prochain. Xabi Alonso tranchera en fonction de l’état du joueur, mais il ne prendra aucun risque.

