PSG : le message très clair de Luis Enrique après la défaite contre Botafogo

Cette nuit, le PSG est un peu redescendu de son nuage. Défait par Botafogo (0-1) lors de la Coupe du Monde des clubs, le club de la capitale a connu sa première défaite depuis la finale de C1 remportée face à l’Inter Milan. Plus globalement, cette saison, Paris n’avait pas vraiment connu la défaite (2 défaites en L1 seulement, mais après avoir validé le titre). Alors forcément, cette première contre-performance de l’exercice 2025-2026 a rapidement fait réagir la presse internationale.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, John Textor, propriétaire de Botafogo, s’est aussi exprimé expliquant que le PSG était tombé sur une équipe qui a du coeur. « Le PSG est la meilleure équipe au monde. Et ils ont probablement été la meilleure équipe ce soir. Mais nous avons joué avec cœur et peut-être que nous en voulions plus ce soir. C’est un privilège pour nous de jouer contre eux dans ce format. De montrer que les équipes brésiliennes peuvent jouer au football. On a joué comme une équipe anglaise aujourd’hui.» Du côté du PSG, Luis Enrique, en conférence de presse, a tenu un discours plutôt clair aussi.

La suite après cette publicité

Luis Enrique n’est pas inquiet

Le coach espagnol, comme il le fait souvent, n’a pas voulu tomber dans la dramaturgie après cette défaite et a surtout fait passer un message : rien d’alarmant du tout dans cette défaite parisienne. «Si je suis surpris par cette défaite ? Non. Nous savions que ce serait un match difficile, très serré. Botafogo a très bien défendu. On a eu l’opportunité de marquer mais on ne l’a pas fait et le match est devenu plus difficile. On connaît les difficultés de cette compétition. (…) C’est une compétition très intense. Tout le monde est très motivé quelle que soit l’équipe en face, et spécialement contre nous. Ça a été difficile de se créer des occasions de but. C’est une phase de jeu qu’on connaît bien mais aujourd’hui on a eu des complications », a-t-il lancé avant de saluer la performance de Botafogo.

«Botafogo est l’équipe qui a le mieux défendu contre nous cette saison, que ce soit en Championnat ou en Ligue des champions. Ils ont agi en bloc, ils ont été solidaires. Ils ont réussi à nous mettre un but de Jesus (36e). On n’a pas généré autant d’occasions que d’habitude. On est habitués à jouer contre des blocs bas mais c’est très difficile. Bravo à eux.(…) Sur l’attitude, on a été très bien. Le résultat ne doit pas tout effacer. On doit regarder ce qu’on a bien fait et ce qu’on peut améliorer. Par exemple, on a concédé plus de transitions que dans beaucoup de matches. Mais sur ces tournois, il faut être performant dans les moments clés. On ne l’a pas été. Cette compétition réunit un mélange assez équilibré de ce qui se fait de mieux à travers le monde. Je pense qu’à l’avenir cela peut être un tournoi de référence internationale pour voir ce qui se fait. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est très intéressant.» Le message est passé. Pas de panique ni de gros enseignements à tirer de cette défaite surprise face à Botafogo.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.