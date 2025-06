La Juventus veut relancer un flop de Manchester United

Après des prêts à Dortmund et à Chelsea plus ou moins concluants, Jadon Sancho va faire son retour à Manchester United pour la deuxième fois en deux ans et une fois de plus, il n’est pas en odeur de sainteté du côté de la direction. Mais cette fois-ci, une réelle porte de sortie se dessine. Selon Sky Sports, la Juventus a étudié les conditions d’un accord pour l’ailier de Manchester United.

Naples est également intéressé par Jadon Sancho, qui a encore un an de contrat, mais il devra accepter une baisse de salaire pour évoluer chez le champion d’Italie en titre. Évalué autour des 25 millions d’euros, Jadon Sancho ne verra la Juve passer à l’action uniquement si le club estime que le transfert est réalisable.