Bordeaux : Gérard Lopez se paye ses détracteurs

Seulement sanctionnés d’un encadrement de sa masse salariale pour la saison prochaine, les Girondins de Bordeaux s’en sont sortis au moment de leur passage devant la DNCG. Le club au scapulaire qui évolue en National 2 va donc pouvoir se concentrer sur la préparation du prochain exercice. De son côté le propriétaire Gérard Lopez peut souffler, notamment après la validation du plan de continuation des Girondins de Bordeaux par le Tribunale de Commerce. Les Bordelais ont notamment obtenu l’étalement de leur dette. Dans un entretien pour le Journal Du Dimanche, Gérard Lopez en a profité pour se payer ses détracteurs.

L’homme d’affaires luxembourgeois a donc décidé de tirer à vue et a pointé du doigt les anciens du club girondin : «tous ceux qui me critiquent, les anciens, où étaient-ils il y a quatre ans quand j’ai repris le club ? Tout ce qu’ils ont fait, c’est prendre de bons salaires à Bordeaux et tant mieux pour eux. Ils ont construit une grande histoire de Bordeaux mais aujourd’hui, leur valeur ajoutée est quasi nulle.» Il a aussi été dur avec ses détracteurs : «seules les grandes gueules se font entendre. Elles sont 5 %. Nous, on se veut fédérateurs. Il y a simplement des choses que je n’accepte pas, comme les menaces de mort. On va avoir le résultat de ça dans les semaines qui viennent puisqu’il va y avoir des plaintes à tout va. Ce qui rend le club fort, c’est l’entourage du club.»