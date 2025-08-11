Menu Rechercher
Neymar a battu un record datant du PSG

De retour de blessure à la fin du mois de mai, Neymar (33 ans) a retrouvé le plaisir de jouer. L’ancien pensionnaire d’Al-Hilal a même disputé les six derniers matches de Série A brésilienne (2 passes décisives). Une performance qui ravira le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti.

En effet, UOL Esporte nous apprend que c’est la première fois depuis trois ans que Neymar arrive à disputer six matches d’affilée en jouant au moins 90 minutes dans chacun d’entre eux. La dernière fois qu’il a approché cette marque, c’était donc en 2022, quand le Ney évoluait encore au Paris Saint-Germain.

