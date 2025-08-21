Menu Rechercher
SDM s’est offert une loge au Parc des Princes !

Par Josué Cassé
Entrée du Parc des Princes. @Maxppp

L’amour de SDM pour le PSG n’est plus à démontrer. Fervent supporter du club de la capitale depuis plusieurs années et auteur d’un concert avant un match face à l’OM en mars 2025, le rappeur a d’ailleurs une nouvelle fois fait preuve de son attachement au club.

Comme indiqué par L’Equipe ce jeudi soir, le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) a loué une loge au Parc des Princes pour toute la saison et un montant qui avoisinerait les 280 000 €. Un nouveau geste fort de celui qui s’était rendu à Munich pour la finale de la Ligue des champions remportée face à l’Inter Milan (5-0).

