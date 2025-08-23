Clermont : la bonne affaire Josué Mwimba est sur le marché

Profil prometteur, Josué Mwimba pourrait quitter Clermont en cette fin de mercato. Le défenseur central congolais de 22 ans avait joué 9 matchs de Ligue 2 la saison dernière avec le club auvergnat, montrant d’ailleurs de belles choses sur ses quelques apparitions. C’est dans ce championnat qu’il a ainsi pu se faire remarquer, puisque plusieurs formations, dont Guingamp, sont aujourd’hui intéressées par son profil.

Droitier, athlétique (il mesure 1m87), dur sur l’homme et bon relanceur, il représente une belle opportunité de marché, étant donné que Clermont a prévu de laisser partir librement, tout en conservant un pourcentage sur une future revente vu son potentiel. Arrivé il y a un an de l’AS Vita Club, Mwimba est lié au CF63 jusqu’en 2027 mais est prêt à relever un nouveau challenge.