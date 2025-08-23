Ligue 1 : l’OM s’offre le Paris FC au terme d’un match prolifique

Le match d’après. Voilà à quoi ressemblait la réception du Paris FC par l’OM ce samedi après-midi. Après une semaine surréaliste marquée par la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe suite à la défaite contre Rennes, puis la mise à l’écart des deux joueurs et des sorties médiatiques remarquées, les Olympiens devaient se focaliser sur le terrain ce samedi. Face à un promu ambitieux et battu lors de la première journée, l’OM se devait donc d’éviter le piège. Privé donc de Rabiot et Rowe, Roberto De Zerbi alignait une équipe remaniée avec une attaque composée de Gouiri, Aubameyang, Weah et Greenwood. De son côté, Stéphane Gilli a décidé de titulariser directement Willem Geubbels à la pointe de l’attaque aux côtés d’Ilan Kebbal et Moses Simon. D’entrée, le joueur formé à l’OL s’est illustré. Sur un centre impeccable de Nhoa Sangui, Geubbels a vu sa tête toucher le montant de Rulli avant de sortir (5e). Une première alerte pour les Marseillais qui sont néanmoins arrivés à répondre dans la foulée : après un superbe contrôle, Pierre-Emerick Aubameyang a lobé Nkambadio mais a vu sa tentative toucher le poteau (13e).

En forme, le Gabonais a débloqué la situation quelques minutes plus tard. Trouvé dans la surface, ce dernier a profité de la naïveté d’Otavio pour obtenir un penalty finalement transformé par Mason Greenwood (1-0, 18e). Lancé, l’OM n’a pas tardé avant de faire le break. Sur un corner anodin, Aubameyang est lâché au marquage par Otavio et a conclu d’une belle reprise acrobatique (2-0, 24e). Son premier but depuis son retour sur la Canebière cet été. Et alors que l’on pouvait penser que Marseille allait vivre une après-midi tranquille, la rencontre a pris une drôle de tournure. Trouvé sur la droite, Ilan Kebbal s’est illustré avec une superbe frappe enroulée qui s’est logée en lucarne (2-1, 28e). Avant la mi-temps, Moses Simon a également mis Rulli en alerte sur une frappe vicieuse (38e) avant que Geubbels ne marque avant d’être signalé en position de hors-jeu (41e).

L’OM sauvé par ses entrants

Au retour des vestiaires, la dynamique s’est poursuivie. Animée par un esprit vindicatif, la formation francilienne a alors piqué une deuxième fois. Sur une passe splendide de Kebbal, Simon a été lancé à la limite du hors-jeu et a trompé Rulli pour remettre les deux équipes à hauteur (2-2, 58e). Dès lors, le Vélodrome et l’OM se sont mis à douter. Dans un grand jour, Ilan Kebbal aurait même pu faire virer le PFC en tête en profitant de la sortie ubuesque de Geronimo Rulli. Finalement, sa tentative lobée a tutoyé la barre transversale (65e). Et alors que le Paris FC a légèrement baissé le pied, Marseille est enfin sorti du bois. Profitant de l’erreur de relance de Doucet, bien exploitée par Bilal Nadir, Pierre-Emerick Aubameyang ne se faisait pas prier pour ajuster Nkambadio et permettre à l’OM de virer en tête (3-2, 73e).

Auteur d’une belle entrée, Nadir s’illustrait à nouveau avec une talonnade intelligente qui a permis à Pierre-Emile Hojbjerg de fusiller Nkambadio aux 25 mètres et permettre à l’OM de mettre les deux mains sur la victoire (4-2, 81e). Dans la foulée, Greenwood, après une belle incursion de Robinio Vaz, a bénéficié d’un penalty mais a vu sa tentative fuir le cadre assez lamentablement (85e). Malgré un ultime baroud d’honneur parisien, c’est Robinio Vaz qui a inscrit le dernier but de la rencontre en fin de match (5-2, 90+5e) et l’OM s’est adjugé sa première victoire de la saison. Au terme d’un match prolifique, les Marseillais, provisoirement deuxièmes, peuvent saluer l’apport de leurs entrants mais ils devront réellement régler leurs problèmes défensifs à une semaine de l’Olympico. De son côté, le PFC peut tirer des conclusions intéressantes de ce match malgré le score fleuve qui ne reflète pas vraiment la réalité de leur match.