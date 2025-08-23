Ligue 1
OM : le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang pour son retour au Vélodrome
Retour fracassant pour Pierre-Emerick Aubameyang. Une semaine après avoir joué un peu moins d’une demi-heure face à Rennes (0-1), l’attaquant de 36 ans a signé un doublé pour son premier match officiel au Vélodrome depuis son départ il y a un an.
Titulaire aux côtés d’Amine Gouiri face au Paris FC, il avait ouvert le score d’un geste acrobatique en première période, avant de remettre le couvert à la 73e minute sur une passe décisive de Nadir, venu récupérer le ballon très haut dans les pieds de Doucet. Le Gabonais a évidemment eu droit à une ovation à la hauteur de son investissement après son but. L’OM mène 4-2.
