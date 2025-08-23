Liga : Majorque arrache le nul contre le Celta de Vigo

Battu d’entrée par le FC Barcelone après un match chaotique, où deux titulaires ont été expulsés, Majorque devait se relever pour sa première de la saison à l’Estadi Son Moix. Opposés au Celta de Vigo, les Bermellones devaient se relancer. Mais rapidement, Rueda ouvrait le score en première période d’un joli ballon piqué (1-0, 38e).

En difficulté tout au long du match, le club insulaire a ensuite poussé pour revenir et a été sauvé en fin de match par l’égalisation de Morey Bauza (1-1, 88e). Majorque évite le pire avant un troisième match compliqué sur la pelouse du Real Madrid. Même chose pour le Celta, battu en ouverture du Championnat et qui devra arracher sa première victoire contre le Real Betis.