Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Majorque arrache le nul contre le Celta de Vigo

Par Samuel Zemour
1 min.
Martin Valjent @Maxppp
Majorque 1-1 Celta Vigo

Battu d’entrée par le FC Barcelone après un match chaotique, où deux titulaires ont été expulsés, Majorque devait se relever pour sa première de la saison à l’Estadi Son Moix. Opposés au Celta de Vigo, les Bermellones devaient se relancer. Mais rapidement, Rueda ouvrait le score en première période d’un joli ballon piqué (1-0, 38e).

La suite après cette publicité

En difficulté tout au long du match, le club insulaire a ensuite poussé pour revenir et a été sauvé en fin de match par l’égalisation de Morey Bauza (1-1, 88e). Majorque évite le pire avant un troisième match compliqué sur la pelouse du Real Madrid. Même chose pour le Celta, battu en ouverture du Championnat et qui devra arracher sa première victoire contre le Real Betis.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Majorque
Celta Vigo

En savoir plus sur

Liga Liga
Majorque Logo Majorque
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier