AS Rome : la Premier League flaire le bon coup Lorenzo Pellegrini

Selon nos informations, l’avenir de Lorenzo Pellegrini, de retour d’une grave blessure, s’écrit bel et bien en pointillé à l’AS Roma. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain attire l’œil de plusieurs clubs de Premier League, notamment West Ham, Leeds et Brighton, qui ont récemment pris des renseignements auprès de la direction romaine. Les Giallorossi se montrent disposés à discuter en cas d’offre comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Toutefois, l’entourage du joueur temporise et espère encore convaincre Gian Piero Gasperini de le conserver. De son côté, Pellegrini n’exclut pas de poursuivre son aventure dans la capitale italienne, mais souhaite néanmoins quelques garanties puisqu’avec la Coupe du Monde 2026 à venir et l’arrivée d’un nouveau sélectionneur en la personne de Gennaro Gattuso. Son statut en Nazionale pourrait aussi être compromis en cas de déclassement à la Rome.

En conférence de presse, Gian Piero Gasperini avait été invité à répondre à une question sur l’avenir de Lorenzo Pellegrini. Et sa réponse avait tout d’un message d’adieu : «je ne comprends pas pourquoi vous me posez toujours la question, et non au joueur ou au club. Ce que j’ai constaté avec Pellegrini, c’est que la situation n’est pas si claire : il est clair que le club ne veut pas renouveler son contrat et qu’il a besoin de jouer pour prétendre à l’équipe nationale et atteindre ses objectifs. Je ne suis pas la personne la mieux placée, mais puisque vous posez la question, je vais essayer de vous répondre : je ne sais pas si vous évoquez ce sujet dans toutes vos interviews pour susciter la polémique ou non, je ne veux pas susciter la polémique. Je pense que s’il trouve une solution satisfaisante, le club sera également satisfait. Cependant, trouver la bonne solution est difficile et nous sommes dans l’impasse. La situation me semble claire».