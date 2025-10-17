Menu Rechercher
Commenter 11

Zinedine Zidane dévoile le portrait-robot de son joueur parfait

Par Matthieu Margueritte
1 min.
zidane @Maxppp

Quel serait le joueur de football parfait selon vous ? La Gazzetta dello Sport a invité Zinedine Zidane à donner son avis. Et sans surprise, le prototype du joueur idéal a un fort accent de Serie A pour l’ancien milieu de terrain de la Juventus.

La suite après cette publicité
Footballogue
𝗭𝗜𝗡𝗘́𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗜𝗧 𝗦𝗢𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 ! ⚽️🐐

Le flex de se nommer dans plusieurs catégories...😮‍💨😮‍💨

(TikTok : lagazzettadellosport)
Voir sur X

« Pour la force ? Ibrahimovic. Au dribble ? Del Piero. Sens du but ? Ronaldo, le Brésilien ou Cristiano Ronaldo aussi. La vision du jeu ? Zidane. Les tirs lointains ? Modric. Les coups de pied arrêtés ? Del Piero, Platini et Pirlo. Leadership ? Kroos ». D’accord avec ZZ ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Zinédine Zidane

En savoir plus sur

Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier