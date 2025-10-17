Zinedine Zidane dévoile le portrait-robot de son joueur parfait

Quel serait le joueur de football parfait selon vous ? La Gazzetta dello Sport a invité Zinedine Zidane à donner son avis. Et sans surprise, le prototype du joueur idéal a un fort accent de Serie A pour l’ancien milieu de terrain de la Juventus.

La suite après cette publicité

« Pour la force ? Ibrahimovic. Au dribble ? Del Piero. Sens du but ? Ronaldo, le Brésilien ou Cristiano Ronaldo aussi. La vision du jeu ? Zidane. Les tirs lointains ? Modric. Les coups de pied arrêtés ? Del Piero, Platini et Pirlo. Leadership ? Kroos ». D’accord avec ZZ ?