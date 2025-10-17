Zinedine Zidane dévoile le portrait-robot de son joueur parfait
1 min.
@Maxppp
Quel serait le joueur de football parfait selon vous ? La Gazzetta dello Sport a invité Zinedine Zidane à donner son avis. Et sans surprise, le prototype du joueur idéal a un fort accent de Serie A pour l’ancien milieu de terrain de la Juventus.
La suite après cette publicité
Footballogue @Footballogue – 17:42
𝗭𝗜𝗡𝗘́𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗜𝗧 𝗦𝗢𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 ! ⚽️🐐Voir sur X
Le flex de se nommer dans plusieurs catégories...😮💨😮💨
(TikTok : lagazzettadellosport)
Le flex de se nommer dans plusieurs catégories...😮💨😮💨
(TikTok : lagazzettadellosport)
« Pour la force ? Ibrahimovic. Au dribble ? Del Piero. Sens du but ? Ronaldo, le Brésilien ou Cristiano Ronaldo aussi. La vision du jeu ? Zidane. Les tirs lointains ? Modric. Les coups de pied arrêtés ? Del Piero, Platini et Pirlo. Leadership ? Kroos ». D’accord avec ZZ ?
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Suède : Mjällby, ce club d’un village de 1250 habitants sur le point de devenir le plus petit champion en Europe
Nos dernières vidéos
Les plus lus
De recrue star à catastrophe industrielle, l’ancien de l’OM, Gerson, met le feu au Zenit et à la Russie !
Explorer