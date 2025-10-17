PSG : l’ouverture du score de Bradley Barcola contre Strasbourg

Opposé au Racing Club de Strasbourg en ouverture de cette 8e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a mis que six minutes pour ouvrir le score, au Parc des Princes. Après un bon mouvement sur le côté gauche avec Désiré Doué, Bradley Barcola arrive lancer dans la surface et conclut du pied gauche pour donner l’avantage aux Parisiens.

L’international français signe son 4e but en championnat cette saison. De quoi lancer parfaitement le PSG contre le club strasbourgeois.