Le clan Kvaratskhelia a menacé le président de Naples

Dans un entretien accordé au Corriera della Sera, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, est revenu sur le transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le Paris Saint-Germain, en janvier dernier. «J’ai dû vendre Kvaratskhelia parce que son agent a menacé d’invoquer l’article 17 (un article relatif à la capacité d’un joueur de se libérer unilatéralement de son contrat avec un club, contre une compensation)», a tout d’abord avoué le boss napolitain, qui ne souhaitait pas se séparer du Géorgien.

La suite après cette publicité

«Après la première et formidable saison du Géorgien, on s’est immédiatement concentrés sur le renouvellement de son contrat, en améliorant son salaire avec une offre très importante, parce qu’il était évident qu’un salaire trop bas allait attirer la moitié du monde capable de lui faire un pont d’or mais son agent, Mamuka Jugeli, avait d’autres plans pour lui-même et le joueur. Il voulait obtenir une grosse commission d’un autre club, en plus d’un salaire à deux chiffres (en millions, ndlr) pour Kvara». Finalement, l’ailier de 24 ans a signé au PSG contre un chèque de 70 millions d’euros.