Menu Rechercher
Commenter 12
Officiel Ligue 1

PSG : Noham Kamara signe pro

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2014, à seulement 17 ans, Noham Kamara a rapidement fait son trou chez les champions d’Europe. Convoqué par Luis Enrique en équipe première en avril dernier, le défenseur est apparu à trois reprises en Ligue 1. Aujourd’hui, il vient de signer son premier contrat professionnel.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
Noham Kamara signe son premier contrat professionnel. 🔴🔵

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara. Formé au Club, le défenseur est désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028.

➡️
Voir sur X

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara. Formé au Club, le défenseur est désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028», peut-on lire sur le communiqué publié par le club de la capitale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Noham Kamara

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Noham Kamara Noham Kamara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier