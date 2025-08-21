PSG : Noham Kamara signe pro

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2014, à seulement 17 ans, Noham Kamara a rapidement fait son trou chez les champions d’Europe. Convoqué par Luis Enrique en équipe première en avril dernier, le défenseur est apparu à trois reprises en Ligue 1. Aujourd’hui, il vient de signer son premier contrat professionnel.

La suite après cette publicité

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara. Formé au Club, le défenseur est désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028», peut-on lire sur le communiqué publié par le club de la capitale.