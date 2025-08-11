Serie A
PSG : les agents d’Arnau Tenas ont fait mouche avec un club de Serie A
@Maxppp
Une fois encore, c’est l’embouteillage chez les gardiens du Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier et Renato Marin ont rejoint les champions d’Europe 2025 tandis que Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas sont toujours présents. Concernant l’Espagnol, un départ semble inéluctable.
La suite après cette publicité
Alors que les médias annonçaient des intérêts en Angleterre et en Espagne (Celta de Vigo), Sky Italia affirme que Côme serait également sur le coup. Ce sont les agents du joueur qui l’auraient proposé au club entraîné par Cesc Fabregas. Et visiblement, Côme serait intéressé à l’idée de recruter un gardien remplaçant.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer