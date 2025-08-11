Menu Rechercher
Serie A

PSG : les agents d’Arnau Tenas ont fait mouche avec un club de Serie A

Arnau Tenas, au PSG @Maxppp

Une fois encore, c’est l’embouteillage chez les gardiens du Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier et Renato Marin ont rejoint les champions d’Europe 2025 tandis que Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas sont toujours présents. Concernant l’Espagnol, un départ semble inéluctable.

Alors que les médias annonçaient des intérêts en Angleterre et en Espagne (Celta de Vigo), Sky Italia affirme que Côme serait également sur le coup. Ce sont les agents du joueur qui l’auraient proposé au club entraîné par Cesc Fabregas. Et visiblement, Côme serait intéressé à l’idée de recruter un gardien remplaçant.

