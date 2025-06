Tout est bouclé pour Théo Hernandez à Al-Hilal

C’est un transfert très surprenant qui va se réaliser dans les prochaines heures. Sur le départ de l’AC Milan, Théo Hernandez, titulaire à gauche en équipe de France, a décidé de quitter l’Europe pour s’engager du côté de l’Arabie saoudite. L’international français était tombé d’accord avec Al-Hilal pour un salaire de 25 millions d’euros par an.

Selon nos informations, il ne manquait qu’un accord entre Milan et Al-Hilal. Et c’est désormais bouclé. Les deux clubs sont tombés d’accord pour un transfert autour de 30 millions d’euros. Il ne manque désormais que l’officialisation du deal qui devrait intervenir dans les prochaines heures. Un sacré transfert à un an de la Coupe du Monde 2026.