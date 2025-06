Cristiano Ronaldo prolonge à Al-Nassr

Malgré des discussions avec Al-Hilal, qui voulait en faire sa nouvelle star, Cristiano Ronaldo (40 ans) a décidé de poursuivre l’aventure avec Al-Nassr, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité il y a quelques semaines.

Ce jeudi, le club de Saudi Pro League a confirmé la bonne nouvelle avec une vidéo du joueur et le message suivant : «l’histoire continue». En fin de contrat, le quintuple Ballon d’Or prolonge le plaisir jusqu’en 2027, lui qui veut atteindre les 1000 buts en carrière. Interrohgé par Record après sa prolongation, le Portugais a confié : «l’ambition que j’ai n’a pas de ligne d’arrivée. C’est la cohérence, l’engagement et le travail collectif qui nous rendront meilleurs. Et c’est ce que je suis prêt à faire. Nous avons entamé un nouveau chapitre !» Un chapitre qu’il espère riche en buts et en titres.