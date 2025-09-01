Reims : Valentin Atangana finalement à Al-Ahli

Annoncé tout proche du Racing Club de Strasbourg, Valentin Atangana va bel et bien quitter le Stade de Reims mais le milieu de terrain de 20 ans ne rejoindra pas l’Alsace. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’international Espoirs se dirige vers l’Arabie saoudite.

Toutes les parties se sont en effet entendues sur un transfert à Al-Ahli, qui a consenti de signer un chèque de 25 millions d’euros dans l’affaire. Le joueur va lui signer un contrat de trois ans avec sa nouvelle équipe.