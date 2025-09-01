Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 2

Reims : Valentin Atangana finalement à Al-Ahli

Par Josué Cassé
Valentin Atangana Edoa @Maxppp

Annoncé tout proche du Racing Club de Strasbourg, Valentin Atangana va bel et bien quitter le Stade de Reims mais le milieu de terrain de 20 ans ne rejoindra pas l’Alsace. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’international Espoirs se dirige vers l’Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Toutes les parties se sont en effet entendues sur un transfert à Al-Ahli, qui a consenti de signer un chèque de 25 millions d’euros dans l’affaire. Le joueur va lui signer un contrat de trois ans avec sa nouvelle équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
SPL
Reims
Valentin Atangana Edoa

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
SPL Saudi Pro League
Reims Logo Reims
Valentin Atangana Edoa Valentin Atangana Edoa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier