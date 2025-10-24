Ligue 2 : Bastia-Laval reporté

Le match de la peur de Ligue 2 n’aura pas lieu ce soir. La rencontre devant opposer Bastia à Laval, les deux derniers du classement, a été officiellement reportée. Les Mayennais ont annoncé en premier qu’ils ne pouvaient pas se rendre en Corse en raison de la tempête Benjamin qui sévit sur l’ile de Beauté. «Malgré tous nos efforts et ayant cherché toutes les solutions possibles pour voyager en toute sécurité vers Bastia, les conditions météorologiques à Bastia ne nous ont pas permis d’effectuer le déplacement».

Face à cette annonce, la Ligue a entériné le report du match. «Le Stade Lavallois MFC a informé la LFP qu’il ne se rendra pas à Bastia aujourd’hui, par conséquent la rencontre SC Bastia – Stade Lavallois MFC, comptant pour la 11e journée de Ligue 2 BKT et initialement programmée le vendredi 24 octobre à 20h00, n’aura pas lieu. Le dossier sera prochainement examiné par la Commission des Compétitions», peut-on lire sur le communiqué publié par la LFP.