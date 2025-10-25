Ligue 2 : Montpellier enchaîne enfin, Amiens renverse Rodez

Suite de cette 11e journée de Ligue 2 avec deux rencontres à 14h, dont la très large victoire de Montpellier sur Nancy 4-1. Tout avait pourtant mal démarré pour les hommes de Zoumana Camara, refroidis dès la 17e par l’ouverture du score de Bamba. Mais dans la foulée, Mendy laissait ses partenaires à 10 après avoir écopé deux avertissements après la 22e minute seulement. Réduit à dix contre onze, l’ASNL a résisté avant de craquer juste avant la pause.

La suite après cette publicité

Omeragic profitait d’une remise malencontreuse de Bokangu pour égaliser (44e), et laissait présager la suite. La seconde période fut à sens unique. Le MHSC a pris l’avantage par Fayad (48e) puis le large grâce à Pays (63e) et Mbuku (80e). C’est la première fois que les Héraultais enchaînent deux succès de suite cette saison pour se replacer à la 5e place de Ligue 2. Dans le même temps, Amiens a renversé Rodez, après avoir encaissé l’ouverture du score signée Baldé (4e). Des buts de Mlakar (60e) et Hamache ont permis aux Picards de l’emporter 2-1 et de remonter au 8e rang.

Les résultats des matchs de 14h :

Montpellier 4 - 1 Nancy : Omeragic (44e), Fayad (48e), Pays (63e), Mbuku (80e) ; Bamba (17e)

La suite après cette publicité

Amiens 2 - 1 Rodez : Mlakar (60e), Hamache (72e) ; Baldé (4e)