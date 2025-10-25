Ligue 2 : Montpellier enchaîne enfin, Amiens renverse Rodez
Suite de cette 11e journée de Ligue 2 avec deux rencontres à 14h, dont la très large victoire de Montpellier sur Nancy 4-1. Tout avait pourtant mal démarré pour les hommes de Zoumana Camara, refroidis dès la 17e par l’ouverture du score de Bamba. Mais dans la foulée, Mendy laissait ses partenaires à 10 après avoir écopé deux avertissements après la 22e minute seulement. Réduit à dix contre onze, l’ASNL a résisté avant de craquer juste avant la pause.
Omeragic profitait d’une remise malencontreuse de Bokangu pour égaliser (44e), et laissait présager la suite. La seconde période fut à sens unique. Le MHSC a pris l’avantage par Fayad (48e) puis le large grâce à Pays (63e) et Mbuku (80e). C’est la première fois que les Héraultais enchaînent deux succès de suite cette saison pour se replacer à la 5e place de Ligue 2. Dans le même temps, Amiens a renversé Rodez, après avoir encaissé l’ouverture du score signée Baldé (4e). Des buts de Mlakar (60e) et Hamache ont permis aux Picards de l’emporter 2-1 et de remonter au 8e rang.
Les résultats des matchs de 14h :
Montpellier 4 - 1 Nancy : Omeragic (44e), Fayad (48e), Pays (63e), Mbuku (80e) ; Bamba (17e)
Amiens 2 - 1 Rodez : Mlakar (60e), Hamache (72e) ; Baldé (4e)
