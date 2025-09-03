La programmation de la 6e journée de Ligue 1

La trêve internationale a débuté et la Ligue 1 fera son retour dans une dizaine jours. Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé le programme pour la 6e journée. Ainsi, le choc du vendredi 26 septembre à 20h45 opposera Strasbourg à l’Olympique de Marseille sur Ligue 1 +. Le samedi 27 septembre, Ligue 1+ diffusera trois matches avec Lorient - AS Monaco (17h), Toulouse FC – FC Nantes (19h) et Paris Saint-Germain – AJ Auxerre (21h05).

La suite après cette publicité

Le dimanche 28 septembre, le duel entre l’OGC Nice et le Paris FC sera diffusé à 15h sur Ligue 1+. Pour le multiplex de 17h15, le choc Lille - Olympique Lyonnais sera diffusé sur beIN SPORTS 1. Les deux autres matches auront lieu sur Ligue 1+ avec Angers SCO – Stade Brestois 29 et FC Metz – Le Havre. Enfin, le choc Stade Rennais – RC Lens sera diffusé le soir à 20h45.

Dimanche 28 septembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

OGC Nice – Paris FC

Dimanche 28 septembre 2025 à 17h15 sur beIN SPORTS 1

LOSC Lille – Olympique Lyonnais

Dimanche 28 septembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

Angers SCO – Stade Brestois 29

FC Metz – Havre AC

Dimanche 28 septembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – RC Lens

PROGRAMMATION TV DE LA 6ème JOURNÉE DE LIGUE 1 MCDONALD’S

Vendredi 26 septembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – Olympique de Marseille

Samedi 27 septembre 2025 à 17h00 sur Ligue 1+

FC Lorient – AS Monaco

Samedi 27 septembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

Toulouse FC – FC Nantes

Samedi 27 septembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – AJ Auxerre

Dimanche 28 septembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

OGC Nice – Paris FC

Dimanche 28 septembre 2025 à 17h15 sur beIN SPORTS 1

LOSC Lille – Olympique Lyonnais

Dimanche 28 septembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

Angers SCO – Stade Brestois 29

FC Metz – Havre AC

Dimanche 28 septembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – RC Lens