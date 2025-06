L’OL en L2 : Florian Maurice est dépité

Joueur, consultant, recruteur, puis directeur du recrutement, Florian Maurice a tout connu à l’OL. Mercredi, l’actuel directeur sportif de Nice était particulièrement touché par la situation de son ancien club. Présent aux obsèques de Bernard Lacombe, le dirigeant de 51 ans s’est exprimé dans les colonnes du Progrès.

« Quand on voit ce qui se passe avec l’OL en ce moment, après la décision de la DNCG, c’est terrible pour le club (…) Mais bien sûr, je savais depuis quelque temps que la situation économique et financière était compliquée, et c’était dur de lire ou d’entendre mardi soir et mercredi dans les journaux : l’OL en Ligue 2. Je n’arrive pas à y croire en fait, mais les instances sont là pour faire leur travail, le reste ne me regarde plus. »