OM : accord avec le Spartak Moscou pour Ounahi

C’est un dossier que les supporters marseillais suivent assidûment. Après un prêt réussi du côté du Panathinaïkós, Azzedine Ounahi a relancé sa carrière. De retour à l’OM, il est désormais courtisé et Marseille, qui ne souhaite pas le conserver, attend 12 millions d’euros pour s’en séparer. Pour le moment, aucun club n’est vraiment passé à l’action auprès de l’OM. Du moins jusqu’à maintenant.

Selon nos informations, et comme révélé par l’Equipe, le Spartak Moscou a montré un intérêt concret pour le joueur et a même déjà trouvé un accord avec l’OM pour un transfert d’un montant de 12 millions d’euros. Reste à savoir si le joueur acceptera de rejoindre la Russie à quelques mois d’une CAN à domicile avec le Maroc. Selon nos informations, ce n’est pas la tendance du joueur qui n’est pas emballé pour l’instant à l’idée de filer au Spartak. Mais dans le football, tout va très vite.