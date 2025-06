OL : la prise de parole tant attendue de John Textor

Effet d’annonce ou discours concret ? Trois jours après le séisme qui a touché l’OL, rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, John Textor s’est en tout cas voulu optimiste concernant l’avenir de son club. Ces dernières heures, il se murmurait que l’Américain allait davantage prendre de distance dans ce bras de fer institutionnel avec la DNCG, laissant plus de place à son directeur du football, Michael Gerlinger, et à Michele Kang, actionnaire d’Eagle et présidente d’OL Lyonnes, afin de représenter au mieux les intérêts du club.

Dans l’après-midi, on apprenait que l’OL avait dû signer un « accord négocié » avec l’UEFA pour espérer participer à la prochaine Ligue Europa. Celui-ci prévoyait notamment une lourde pénalité financière contre le club, estimée à 50 millions d’euros. En clair, l’OL devra régler 12,5 millions d’euros ferme après sa rétrogradation, tandis que les 37,5 millions restants peuvent encore être évités dans le cas où le club parviendrait à atteindre un certain nombre d’objectifs financiers. L’OL a par ailleurs écopé d’un encadrement de sa masse salariale, et sera automatiquement exclu de la C3 s’il ne trouve pas une issue favorable dans son appel.

John Textor est confiant

À en croire les propos de John Textor, la confiance est entière dans ce dossier. Ce vendredi soir, l’Américain a en effet pris la parole sur son compte Instagram pour se féliciter de cet accord trouvé avec l’UEFA. «Félicitations à toute notre équipe et aux communautés de l’OL, car nous avons passé avec succès notre examen de durabilité financière de l’UEFA, et sommes maintenant autorisés à jouer en UEFA Europa League, pour la deuxième année consécutive, après une longue absence », a-t-il écrit.

«Bien sûr, cela nécessite encore que nous satisfassions les exigences de la DNCG en France, mais nous sommes financièrement viables et bien préparés pour l’avenir. Nous avons hâte d’aller encore plus loin en UEFA Europa League en 2026.» Il faudra pour ça passer l’étape de la DNCG, et les prochains jours devraient ainsi s’annoncer décisifs.