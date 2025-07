PSG - Bayern Munich : les notes du match

Après les qualifications de Fluminense et Chelsea, les quarts de finale de Coupe du Monde des Clubs se poursuivaient ce week-end avec un immense choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Sans Dembélé, toujours sur le banc, les Parisiens se présentaient avec un trio d’attaque Kvaratskhelia-Doué-Barcola. Vincent Kompany a également aligné sa meilleure équipe, avec les Français Coman, Olise et Upamecano. Et malgré une première période sans but, il s’est passé beaucoup de choses à la Mercedes-Benz Arena d’Atlanta.

Car les deux formations allaient d’un but à l’autre en début de partie, avec une première occasion franche pour Kvaratskhelia au second poteau (17e), avant qu’Olise ne tombe sur un Donnarumma en grande forme (26e). Et peu après, Neuer répondait à son collègue italien en réalisant une sublime double-parade devant Kvaratskhelia, bien trouvé par un Barcola en grande forme (32e). Les Bavarois pensaient tout de même ouvrir le score sur un coup-franc dévié par Upamecano, mais le Français était clairement hors-jeu (45e+1).

Une fin de match folle

Une première mi-temps de qualité et malheureusement gâchée par la spectaculaire et grave blessure de Musiala, après un contact avec Donnarumma au niveau de la cheville juste avant la pause (45e+4). Malgré cela, le Bayern Munich se montrait plus présent et mettait sous pression une formation parisienne joueuse, mais qui ne parvenait pas à mettre clairement le pied sur le ballon. Mais à force d’être en confiance, Neuer se loupait complètement sur une relance et voyait Dembélé reprendre et manquer le cadre de quelques millimètres (74e).

Et sur une belle récupération parisienne, Doué était trouvé à l’entrée de la surface et pouvait lâcher une belle frappe à ras du sol pour laisser Neuer impuissant (1-0, 79e). Le plus dur était fait pour le Paris Saint-Germain, mais Pacho, auteur d’une lourde semelle sur Goretzka, était logiquement expulsé (82e) et laissait Paris à dix pour la fin de match. Et même à neuf, après une expulsion bête d’Hernandez (90e+2). Mais après quelques minutes très compliquées, le PSG a tenu et a même réussi à aller chercher le deuxième but, signé Dembélé (2-0, 90e+6). Le PSG obtient donc difficilement son billet pour les demi-finales, contre le vainqueur du match entre Dortmund et le Real Madrid.

L’homme du match : Neves (7) : double buteur au tour précédent face à l’Inter Miami, il n’a cette fois pas eu l’opportunité de briller dans la surface adverse s’est révélé très important pour l’équilibre du PSG. Son intelligence de jeu a fait beaucoup de bien entre des petits coups de patte bien sentis et un très bon travail défensif. Le jeune Portugais a cassé un très grand nombre de situations. L’ex-joueur de Benfica n’a en revanche pas eu beaucoup de moments pour se retrouver face au jeu, preuve du marquage adverse dont il a été la cible.

PSG

- Donnarumma (7) : sérieux sur ces tirs peu dangereux d’Olise (5e, 62e), il est en revanche brillant sur la seconde tentative bien plus consistante de l’ailier français (26e). L’Italien est encore au rendez-vous sur ce centre ô combien vicieux de Pavlovic que Musiala ne touche pas (42e). Il est aussi bien malgré lui au cœur de l’image forte de la soirée, la terrible blessure à la cheville de Musiala. Sa sortie musclée coince l’articulation de l’Allemand, probablement gravement touché.

- Hakimi (6): une saison marathon qui commence à se voir. Le latéral a vécu une rencontre en demi-teinte après avoir pourtant bien démarré à l’image de son gros travail de harcèlement (4e). Offensenviment, il a semblé un ton en dessous de ses dernières sorties, à part ce centre un peu long mais intelligent pour Kvara (19e). Il fut globalement discret sur son côté mais c’est peut-être défensivement qu’il a eu le plus de mal. Sa fin de première période est compliquée entre une glissade et un duel raté sur Coman. Il se rattrape bien après l’heure de jeu et offre une balle de but à Dembélé (90e+5).

- Marquinhos (5,5) : le capitaine parisien a eu des hauts et des bas ce soir. Il y a eu cette première action ratée avec cette tête mal dégagée sur Kane (5e), et il a surtout été souvent dominé dans le jeu aérien par l’attaquant anglais. Plus à l’aise à la relance, le Brésilien a tout de même réussi à verrouiller sa surface en se mettant en travers de deux tentatives et en enfermant Coman sur son côté (53e).

- Pacho (5) : pas toujours judicieux dans ses choix entre cette remise de la tête faiblarde (15e), des dégagements manqués (11e, 44e) ou encore ce dribble de Kane qui l’a mis sur les fesses (26e), l’Équatorien a affiché une fébrilité qu’on ne lui connaissait pas beaucoup. Mieux lorsqu’il reste sur la bonne trajectoire de passe de Coman (30e) et de Gbary (55e), et quand il gêne Kane à ajuster sa tête (38e) et Olise son tir (65e). Il a d’ailleurs livré un sacré combat face à l’ancien buteur de Tottenham. Une relance énorme pour lancer le contre de Doué (61e) mais il laisse ses partenaires à dix pour cette grosse semelle sur Goretzka (82e).

- Mendes (5,5) : excellent contre-attaquant, il l’a encore démontré ce soir, le latéral a gagné en consistance sur le plan défensif ces derniers mois. Il a pourtant connu pas mal de difficultés contre Olise ce soir et globalement dans son secteur de jeu. L’ancien du Sporting a parfois trop ouvert son couloir face à Olise et Laimer sans être toujours aidé non plus (8e). Ce n’est pas un hasard si le Bayern s’est montré le plus dangereux sur son côté. Il s’interpose bien sur ce tir de Musiala alors qu’il y avait danger (39e).

- Neves (7) : voir ci-dessus.

- Vitinha (4,5) : comme Neves, il fut bien neutralisé par les Bavarois. Moins en verve que d’habitude, le régulateur du jeu parisien a eu plus de mal à prendre le jeu à son compte ou à trouver des décalages,ce qu’il a pourtant bien fait lors des vingt premières minutes. Après cela, il a baissé le pied avec notamment cette perte de balle très dangereuse dans son camp (45e). Il y a aussi des prises de risque pas toujours judicieuses dans son camp (72e), par manque de soutien également.

- Ruiz (5,5) : légèrement diminué par un virus dans la semaine, le milieu espagnol a donné l’impression d’un volume de course légèrement inférieur à d’habitude. Il s’est moins projeté pour mieux se concentrer dans sa zone et densifier l’entrejeu. Il doit faire mieux sur cette reprise du gauche plein axe à l’entrée de la surface (22e). Son jeu de tête fut précieux sur les phases arrêtées défensives et son aide en seconde période dans le secteur de jeu de Nuno Mendes a fait du bien pour soulager son équipe. Remplacé par Zaïre-Emery (80e).

- Barcola (6) : aussi généreux pour revenir défendre, on en oublierait presque ce ballon égaré qui aurait pu coûter très cher (39e), que créatif pour attaquer. Des contrôles de grande classe pour aboutir aux tentatives de Kvaratskhelia en angle fermé (19e) et de Ruiz hors cadre (22e). Il est encore à l’origine du raid de son coéquipier Géorgien (33e), qui lui rend la pareille en début de seconde période lorsqu’il échoue face à Neuer (49e). Il a un peu disparu par la suite. Remplacé par Dembélé (69e), qui a bien failli marquer sur l’un de ses premiers ballons et ce contre de Kvara sur Neuer hors de sa surface (74e). Il frappe aussi sur la barre avant de concrétiser dans la foulée (90e+5), le tout à neuf contre onze.

- Doué (5,5) : une prestation un peu étonnante de la part du double buteur de la finale de Ligue des Champions. Après sa première tentative dangereuse (3e), il a passé sa soirée sur courant alternatif entre des dribbles sans grande réussite et surtout qui n’avaient pas toujours lieu d’être. Ses coéquipiers ont eu du mal à le trouver pendant un moment dans cette rencontre où il fut très intermittent. Car c’est bien lui qui, paradoxalement, inscrit le but qui débloque la situation d’un tir du gauche (78e), juste après un joli numéro sur Laimer (74e). Averti pour contestation (76e) et remplacé par Lucas Hernandez (80e), qui a pris un rouge sévère pour un coup de coude sur Guerreiro (90e+2).

- Kvaratskhelia (7) : le Géorgien a encore fait des étincelles sur son côté gauche. Une excellente récupération haute dans les pieds d’Olise (3e), puis une reprise en angle fermé (19e). Il réalise surtout un numéro dans la surface sur Upamecano mais voit Neuer le dégoûter sur son tir (33e). Une feinte splendide sur Boey accompagnée d’un long raid au coeur du terrain (46e) en plus d’envoyer Barcola vers le but mais celui-ci perd son duel avec Neuer (49e). Il a encore fourni de très gros efforts sur son aile et n’a eu cesse d’apporter le danger. Remplacé par un Beraldo (84e) très concentré dans ces dernières minutes difficiles.

Bayern Munich

- Neuer (6,5) : très peu sollicité en début de première période, le portier allemand a du sortir une double parade sur une action collective du PSG : Neuer s’est jeté dans les pieds de Kvicha Kvaratskhelia afin d’éviter l’ouverture du score (32e). Le capitaine bavarois a réalisé l’arrêt du match sur un contre un face à Bradley Barcola qui a trop montré là où il voulait tirer, Neuer sauve encore le Bayern (49e). Le gardien du Bayern a failli faire l’erreur fatale sur une mauvaise relance, interceptée par Kvaratskhelia, mais Dembélé n’a pas réussi à marquer, malgré une cage complètement vide (74e). Sur une frappe du pied gauche de Désiré Doué, le mythique gardien allemand n’aura rien pu faire (1-0, 78e).

- Laimer (6) : le latéral droit du Bayern Munich s’est beaucoup projeté sur son couloir en première période, tentant à plusieurs reprises des centres à destination d’Harry Kane. L’Autrichien a malgré tout beaucoup raté, à l’image de son centre fort qui sort en touche à la 8e minute. Konrad Laimer est passé côté gauche après la sortie sur blessure de Stanisic. Le couteau suisse du Bayern Munich a écopé d’un carton jaune à la 68e. Malgré son changement de poste au cours du match, l’Autrichien a réussi à maintenir son niveau de jeu, il s’est projeté et a aidé au milieu de terrain tout au long du match.

- Tah (6) : assez solide dans l’axe de la défense bavaroise, il a fait voler Désiré Doué sur une grosse intervention dans la surface à la 29e minute. Il a malgré tout entaché sa copie à cause d’une sortie ratée où il a été pris de vitesse par l’ailier parisien, Bradley Barcola. En effet, il a mis son équipe en difficulté, mais heureusement pour lui, Neuer a mis fin à l’action parisienne. Après son erreur, Tah a très vite relevé la tête et est resté constant jusqu’à la fin du match.

- Upamecano (7) : globalement rassurant en défense, le défenseur d’1m86 a souvent réussi à trouver Kimmich dans l’entrejeu. Il a cru avoir inscrit son premier but dans la compétition sur un coup de casque magnifique à la 45e+1 sur un centre sur coup franc de son compatriote en Bleu, Olise, mais son but a été annulé pour une position de hors jeu. Tout comme son compère en défense centrale, Dayot Upamecano sera resté solide jusqu’à la fin. Il a très bien pris au marquage le favori au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, le laissant très peu s’exprimer balle au pied.

- Stanisic (non noté) : en grande difficulté contre Achraf Hakimi, le Croate a été souvent en retard face au Marocain. Il a été très largement pris de vitesse à la 19e minute par le Marocain, remplacé par Sacha Boey (4,5) à la 34e minute, qui a tiré en dehors de la surface à la 39e minute. Le Français n’a pas réalisé son meilleur match. Connu pour ses qualités offensives, il n’aura pas fait un bon match. Entré en première période, il fut même sorti par Kompany en fin de match à la 88e. Il est remplacé par Guerreiro, qui a un profil différent de celui du Français, plus offensif.

- Kimmich (5) : leader technique de la formation bavaroise, Kimmich n’aura pas su faire la passe parfaite pour ses attaquants. Très important pour calmer le jeu et poser le pied sur le cuir, il n’est pas arrivé, malgré tout, à ressortir la balle tellement le pressing du PSG a été constant. Tout au long de la rencontre, Vitinha et Neves auront pris le dessus sur lui, Kimmich n’a pas été à la hauteur du joueur qu’il est, surtout au cœur du jeu.

- Pavlović (6) : le Croate n’aura pas réalisé grand chose dans cette rencontre, à l’image de son compère du milieu de terrain, il n’aura pas été à la hauteur pour contrer le milieu du PSG. Il aura tenté un centre-tir très intéressant pour Musiala en première période, mais trop court, le ballon est intercepté par le gardien du PSG. En seconde période, le Bayern Munich a eu plus de possession, grâce notamment à Pavlović. Il a été remplacé par Leon Goretzka à la 80e, qui n’aura pas pu mieux faire que son coéquipier.

- Musiala (5,5) : leader technique du Bayern habituellement, mais peu en réussite en première période alors qu’il fêtait sa première titularisation depuis son retour de blessure. Sur une sortie musclée de Donnarumma, le prodige allemand s’est casé la cheville, sortant sur civière à la mi-temps. Il est remplacé par le joueur allemand, Sergre Gnabry (5). L’attaquant a raté sa passe pour Harry Kane, dans la surface, interceptée par la défense du PSG (55e). Il n’aura pas été flamboyant malgré une volonté de bien faire et fut peu en vu en seconde période.

- Coman (6,5) : contrairement à certains de ses coéquipiers, l’ancien du PSG a réussi à montrer ses qualités : notamment sur plusieurs accélérations, mettant Hakimi en difficulté, ce qui est rare dans cette compétition. Sur un deux contre un, alors que Serge Gnabry était à sa droite, Coman a préféré tirer, mais sa frappe était trop écrasée et termine dans les gants de Donnarumma (52e). Hormis dans la finition, Kingsley Coman aura réalisé un match très sérieux, à la hauteur de ce peut attendre de lui son coach, Vincent Kompany. Il a été remplacé par la légende du club, Thomas Muller à la 80e minute, qui a bien failli obtenir un penalty en bout de match (90e+8).

- Olise (6,5) : une belle action collective et une frappe écrasée à la 5e minute, puis un magnifique dribble sur son aile (10e), avant une frappe lourde du pied droit à la 26e minute, qui met Donnarumma en difficultés. Il était en forme ce soir. En seconde périoe, Olise a continué à faire du Olise, et à la 64e minute, il a encore réussi à frapper, mais hors cadre. Tout au long de cette rencontre, il aura été précieux quand le Bayern avait le ballon, mais malgré sa qualité technique hors norme, il n’aura pas réussi à trouver le chemin des filets.

- Kane (5,5) : très discret en début de match, déviation ratée de la tête à la 16e minute sur un centre de Laimer. Même si offensivement, Kane n’arrive pas à s’imposer entre Pacho et Marquinhos, il a réalisé un super retour défensif, permettant au Bayern de récupérer le ballon (69e). Malgré un match compliqué pour Harry Kane, l’Anglais aura aidé ses coéquipiers défensivement. Il aurait pu avoir l’occasion d’inscrire son 4e but dans cette compétition, mais l’arbitre a décidé de ne pas siffler pénalty à la 90e+8.