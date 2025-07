Le PSG annonce son nouvel entraîneur chez les féminines

Si Luis Enrique donne pleinement satisfaction au PSG, le club de la capitale cherchait un nouveau coach pour sa section féminine. Et les pensionnaires du Parc des Princes ont trouvé leur bonheur avec Paulo César. Ancien de la maison, puisqu’il a joué au club entre 2002 et 2007, il vient d’être nommé entraîneur du PSG Féminin, comme cela était attendu. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Paulo César en tant qu’entraîneur principal de son équipe féminine. Le technicien brésilien s’est engagé avec le Club jusqu’au 30 juin 2026. Ancien joueur du Paris Saint-Germain (2002-2007), Paulo César connaît parfaitement l’histoire et les valeurs du Club. Après avoir entamé sa carrière d’entraîneur au Brésil puis en France, il a rejoint le staff technique de la section féminine en 2020, en intégrant l’équipe U19 en tant qu’entraîneur adjoint. Il est promu entraîneur principal de l’équipe U19 féminine en 2022 (…) Cette nomination illustre la volonté du Club de faire évoluer son projet avec un entraîneur qui connaît parfaitement les valeurs et le fonctionnement de la section féminine, tout en mettant en avant les talents formés au Centre de Formation, avec pour ambition de les mener au plus haut niveau sous les couleurs du Paris Saint-Germain (…) Le Paris Saint-Germain félicite chaleureusement Paulo César pour cette nomination et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. »

La suite après cette publicité

Paulo César a ensuite réagi à cette annonce. «Être nommé entraîneur principal de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain est un immense honneur et l’accomplissement d’un objectif que je poursuis depuis plusieurs années. Je suis profondément attaché à ce Club, à ses valeurs et à cette section que j’ai vu grandir. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination que je prends aujourd’hui cette responsabilité. Je mettrai toute mon énergie et mon expérience au service de ce magnifique projet pour continuer à faire progresser l’équipe et porter haut les couleurs Rouge et Bleu.» Le PSG Féminin prend donc un nouveau départ.