Exclu FM Premiership

Le LOSC a quasiment bouclé Hamza Igamane !

Piste prioritaire de Lille sur le mercato, le buteur marocain des Rangers Hamza Igamane (22 ans) se dirige vers les Dogues. Les positions se rapprochent autour d’un montant de 10 millions d’euros.

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Aurélien Macedo - Hanif Ben Berkane
2 min.
Hamza Igamane @Maxppp

La fin du mercato aura lieu lundi prochain et les différentes écuries de Ligue 1 accélèrent. Du côté de Lille, il reste quelques arrivées à boucler, dont celle d’un nouvel avant-centre. Si les Dogues ont recruté Olivier Giroud (38 ans) qui a parfaitement débuté avec 2 buts en 2 matches, il faudra bien un concurrent au Champion du Monde 2018. D’autant qu’avec son âge, il ne pourra pas disputer tous les matches pendant 90 minutes cette saison.

Ainsi, les Lillois poussent depuis le début de l’été pour l’arrivée de l’attaquant Hamza Igamane. Âgé de 22 ans, le buteur marocain des Glasgow Rangers sort d’une très bonne saison avec 49 matches disputés pour 16 buts et 3 passes décisives. Un joli premier exercice hors du Maroc pour l’ancien du FAR Rabat.

Accord proche avec les Rangers

Et alors que ce dossier avait connu un refroidissement au cours des dernières semaines, nous vous avons annoncé hier que Lille était repassé à l’attaque.
Renouant le dialogue avec les Glasgow Rangers pour un joueur séduit à l’idée de rejoindre le Lille OSC, le club nordiste a bien avancé ce mardi pour trouver un accord avec la formation écossaise.

🚨#LOSC ⚪️🔴

🔐Les Glasgow Rangers et le LOSC sont proches d'un accord pour Hamza Igamane !

💰le montant du deal n'a pas filtré mais tourne autour de 10 M€

✅contrat jusqu'en 2⃣0⃣3⃣0⃣



🔥Caliente

🚨#LOSC ⚪️🔴

🗣️les discussions ont repris ses dernières heures entre Lille et les Glasgow Rangers pour Hamza Igamane 🇲🇦

✅l'attaquant marocain veut jouer en ligue 1 et est séduit par le projet du LOSC

🔥Caliente



Ainsi, selon nos informations, Lille est tout proche de trouver un accord avec les Glasgow Rangers. Si ce n’est pas encore totalement bouclé, le montant du transfert devrait avoisiner les 10 millions d’euros. De son côté, Hamza Igamane est d’accord autour d’un contrat de cinq ans jusqu’en juin 2030. Une belle accélération dans un dossier qui aura duré tout l’été.

Pub. le - MAJ le
