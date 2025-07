Le PSG connaît le prix à payer pour Rodrygo

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dimanche soir. Alors que le Brésilien n’a joué que quelques minutes face à Dortmund en quarts de finale du Mondial des Clubs, et qu’il n’avait même pas foulé la pelouse en huitièmes contre la Juventus, la presse de son pays a annoncé que le PSG fait partie des clubs intéressés pour l’enrôler. Le champion d’Europe en titre, comme Arsenal et Manchester City, serait ainsi venu aux nouvelles auprès de l’entourage du joueur, dont le contrat à Madrid expire en 2028, à quelques jours de la demi-finale entre les deux clubs.

Un choc au sommet auquel le principal concerné ne devrait pas participer. Il faut dire qu’il n’est pas loin d’être considéré comme un paria à Madrid. Alors que Xabi Alonso évolue avec deux attaquants, difficile de lui faire une place dans le onze titulaire. Le nouveau coach madrilène aurait déjà donné son feu vert pour un départ du numéro 11. De plus, certains comportements du joueur formé à Santos ont agacé la direction ces derniers temps, alors qu’il n’a pas forcément été très performant la saison dernière. La porte est grande ouverte et l’état-major merengue étudiera toute proposition qui sera faite.

Le Real Madrid baisse son prix

Et combien devraient payer le PSG et les autres clubs intéressés pour s’offrir Rodrygo ? Selon Mundo Deportivo, une proposition de 80 millions d’euros devrait satisfaire Florentino Pérez et ses hommes. Un montant qui n’est pas forcément excessif au vu du palmarès du joueur, qui a des matchs référence en Ligue des Champions notamment. Surtout qu’il y a quelques semaines encore, la presse ibérique évoquait un prix fixé à plus de 100 millions d’euros. Le Real Madrid est donc déjà en train de revoir ses exigences à la baisse dans ce dossier.

Toujours est-il qu’au vu de l’arsenal offensif déjà présent au Paris Saint-Germain, un profil comme Rodrygo ne semble, sur le papier, pas forcément être une priorité. Les efforts du club de la capitale française semblent plutôt tournés vers la défense en ce moment, avec Ilya Zabarnyi comme priorité comme révélé par nos soins. Affaire à suivre, puisque la presse brésilienne semble sûre d’elle…