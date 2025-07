Montpellier : Othmane Maamma en route pour Watford

Quatorzième du dernier exercice de Championship, Watford souhaite rejoindre la Premier League au plus vite. Le club anglais prospecte à tout-va et Skysports nous apprend qu’il a des vues sur un jeune joueur de Montpellier. Il s’agit de l’ailier marocain Othmane Maamma.

Âgé de 19 ans et sous contrat jusqu’en 2027, Maamma a bouclé une deuxième saison en Ligue 1 avec 1 but et 1 passe décisive en 12 matches. L’Équipe assure que l’opération est même bien partie pour se conclure, car un accord existerait entre les deux clubs et le joueur devrait signer un bail jusqu’en 2029.