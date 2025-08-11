Nice : Pablo Rosario refuse de jouer contre Benfica

Battu 2 à 0 la semaine dernière par Benfica en tour préliminaire de l’UEFA Champions League, l’OGC Nice espère réaliser une remontada demain soir à Lisbonne. Mais Franck Haise ne pourra pas compter sur toutes ses troupes. En conférence de presse, le technicien azuréen, très énervé selon RMC Sport, a révélé que Pablo Rosario, qui est annoncé du côté de Porto, ne jouera pas au stade de la Luz.

«Pablo Rosario est en instance de départ et ne souhaite pas participer au match. Je savais déjà qu’au match aller il n’avait pas une volonté forte de prendre de risque dans une période de mercato. Tant que les dates de mercato ne changeront pas et qu’on ne commencera pas la compétition avec des dates fermées, on aura toujours ce genre de situation à gérer. Ce n’est pas la première fois qu’on le vit, mais ça sera toujours pareil. J’en avais discuté avec Pablo parce qu’il connaît aussi la situation de l’effectif, on est court, avec beaucoup de blessures de la saison passée et de l’intersaison. Comme ça se précise pour lui, il n’a pas voulu prendre de risque. Je veux bien l’entendre. Si cet accord entre les trois parties se rapproche, je prends acte.» Il a été plus bref quand il a été questionné au sujet d’un intérêt des Aiglons pour Mahdi Camara (Brest). «C’est un bon joueur, c’est sûr. Et les bons joueurs sont souvent des bonnes recrues.»