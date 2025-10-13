Menu Rechercher
Le coup franc sublime de Mathieu Valbuena à 41 ans

Par André Martins
1 min.
Mathieu Valbuena (Olympiakos) @Maxppp

À 41 ans, Mathieu Valbuena continue de faire parler son talent sur les terrains, cette fois en deuxième division grecque. Désormais joueur de la réserve de l’Olympiakos, l’ex-milieu de l’OM s’est illustré ce week-end avec un superbe coup franc direct expédié en pleine lucarne face à son ancien club, l’Athens Kallithea.

La Minute Foot
À 41 ans, Mathieu Valbuena 🇫🇷 continue de faire trembler les filets avec la réserve d’Olympiakos. 🇬🇷🎯

Quel coup-franc ! 😍
En grande forme, « Petit Vélo » a également inscrit un penalty lors de cette rencontre, offrant la victoire à son équipe, désormais troisième de son groupe, juste devant son adversaire du jour. En Grèce, Valbuena a remporté trois championnats avec l’équipe première de l’Olympiakos entre 2020 et 2022.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
