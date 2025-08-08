Menu Rechercher
Steven Nzonzi fait son retour à Stoke City !

Par Samuel Zemour
1 min.
Steven Nzonzi @Maxppp

Libre de tout contrat après avoir quitté le club de Sepahan SC et l’Iran pour des raisons de sécurité, le Champion du monde 2018 rebondit du côté de l’Angleterre et retourne à Stoke City. 10 ans après son départ des Potters, le milieu de terrain de 36 ans s’est officiellement engagé avec son ancien club, qui évolue maintenant en Championship.

Stoke City FC
No introductions needed.

Welcome back, Steven Nzonzi 🔴⚪️
Le joueur de 36 ans, qui a signé un contrat d’un an, «devrait passer le reste du mois d’août à travailler sa forme physique après avoir participé à l’entraînement de pré-saison du club depuis fin juillet, après quoi il devrait être disponible pour la sélection de la première équipe pour le reste de la saison», précise le club anglais. «J’ai l’impression d’être de retour à la maison. J’ai joué pour de grands clubs au cours de ma carrière, mais c’est à Stoke City que j’ai eu la meilleure relation avec les supporters», a-t-il indiqué sur le site officiel de son club.

Pub. le - MAJ le
