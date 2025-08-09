Ligue 2 : six buts entre Saint-Etienne et Laval, Montpellier et Clermont calent

La Ligue 2 a repris sur un rythme soutenu ce samedi soir avec une première journée riche en buts et en rebondissements. Montpellier, relégué de Ligue 1, a été accroché par le promu Red Star (1-1) : Durand a surpris la Mosson dès la 11e minute avant qu’Omeragic n’égalise juste avant la pause. Pau a parfaitement lancé sa saison en dominant Annecy (2-0) grâce à Meddah et Sadik sur penalty, tandis que Rodez et Nancy se sont quittés sur un (0-0) sans grandes occasions. Troyes a renversé Grenoble à dix (2-1) dans le dernier quart d’heure après avoir été mené, Adeline et Assoumou offrant la victoire à l’ESTAC.

Les filets ont également tremblé à Dunkerque, où Clermont a mené avant d’être rejoint (2-2), Sekongo et Bardeli répondant aux réalisations de Diédhiou et Saivet. Enfin, Laval et l’AS Saint-Étienne ont offert le spectacle de la soirée dans un match fou conclu sur un score de (3-3) : Tchokounté, auteur d’un doublé dont un penalty, et Clavreul ont marqué pour les Tango, tandis que Cardona, Boakye et Old ont permis aux Verts de repartir avec un point. Une première journée déjà marquée par des scénarios renversants et une densité offensive prometteuse pour la suite du championnat.