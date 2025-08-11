Atalanta : la Premier League pourrait revenir à la charge pour Ademola Lookman

L’Atalanta reste ferme sur sa position. Après le départ inattendu de Mateo Retegui pour 68 millions d’euros en Arabie saoudite, elle ne souhaite pas renforcer un concurrent direct comme l’Inter Milan en lui vendant Ademola Lookman. Le club bergamasque explore donc des pistes à l’étranger, notamment en Premier League, où le nom de Lookman a été proposé à plusieurs clubs de haut niveau. Arsenal, en particulier, s’est montré intéressé : Mikel Arteta cherche un joueur offensif capable d’évoluer sur les ailes mais aussi en soutien axial, un profil qui correspond bien à Lookman.

Selon La Gazzetta dello Sport, aucune offre concrète n’a toutefois encore été transmise à l’Atalanta. Du côté du joueur, un retour en Angleterre ne semble pas le séduire : ses passages à Everton, Fulham et Leicester n’ont pas été à la hauteur de ce qu’il réalise aujourd’hui en Serie A. L’international nigérian (29 sélections, 8 buts) a déjà donné son accord aux Nerazzurri pour un contrat de cinq ans à 4,5 millions d’euros par saison (évolutif), et ne souhaite pas revenir sur sa parole. La direction interiste est donc confiante pour boucler l’opération et n’envisage pas encore de se tourner vers d’autres pistes.