La sortie lunaire de l’agent de Donnarumma sur le Ballon d’Or

Dans une saison où la course au Ballon d’Or est encore très incertaine, et durant laquelle les noms d’attaquants comme Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, mais aussi du latéral droit Achraf Hakimi émergent, l’idée de miser sur un gardien de but ne serait pas non plus incongrue. C’est en tout cas ce qu’a brièvement suggéré l’agent du portier Gianluigi Donnarumma sur son protégé. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Vincenzo Raiola a évoqué le contrat de l’international italien avec le PSG jusqu’en 2026.

«Nous discutons, a-t-il expliqué. Une négociation aussi longue n’est pas inhabituelle, car il s’agit du meilleur gardien du monde. Pour moi, Gianluigi mérite le Ballon d’Or. Dembélé a beaucoup fait avec ses buts, mais sans les arrêts de Gianluigi contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le PSG n’aurait jamais remporté la Ligue des champions. Nous sommes optimistes. Le PSG est un grand club. Laissons passer les derniers matchs. L’aboutissement d’une saison déjà historique est en jeu. Ensuite, nous essaierons de trouver un accord dans un délai raisonnable.»