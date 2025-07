Bayern Munich : le verdict est tombé pour Jamal Musiala !

Les images ont fait le tour de la planète. Samedi soir, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Jamal Musiala s’est blessé. Lors d’un duel avec Gianluigi Donnarumma, la cheville du joueur allemand a clairement tourné et la réaction de tous les joueurs présents sur la pelouse, l’Italien en tête de liste, était plutôt effrayante et laisser présager le pire.

La suite après cette publicité

« C’est une situation où l’on accepte le risque de blesser le joueur. Une situation où, à mon avis, il ne faut pas s’engager. Mais bon, nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas trop grave, même si cela le sera certainement. Se lancer ainsi sur le joueur, c’est prendre un risque. Il accepte tout simplement la blessure de l’adversaire. Et après, il ne se passe rien, pas de sanction », s’emportait Manuel Neuer, critiquant durement la sortie dangereuse de son homologue transalpin.

Le reverra-t-on en 2025 ?

Et dans la nuit de samedi à dimanche, le verdict est tombé pour le prodige bavarois. Comme révélé par Bild, Jamal Musiala serait finalement victime d’une fracture du péroné, et plusieurs ligaments ont été touchés sur le coup. Le média allemand mise sur une absence de quatre à cinq mois, ce qui reste conséquent puisqu’il risque de ne pas jouer avant le mois de décembre, mais un peu moins grave que certaines prévisions qui lui prédisaient déjà une saison 2025/2026 totalement blanche.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, c’est forcément une très mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich, qui va rentrer en Europe dans les heures à venir, et son entraîneur Vincent Kompany, ainsi que pour la sélection allemande. Cette blessure, bien que non musculaire, donne aussi du grain à moudre à ceux qui critiquaient cette compétition et ce calendrier surchargé pour les joueurs des plus gros clubs européens…

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.