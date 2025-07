Bayern Munich : Manuel Neuer craque et dézingue Donnarumma après la grave blessure de Musiala

Ce samedi, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs en s’imposant face au Bayern Munich (2-0). Une victoire dans la douleur face à un bon adversaire, mais que les Parisiens ont arraché au courage en terminant d’ailleurs la rencontre à 9 contre 11 après les expulsions de Pacho et Lucas Hernandez. Mais après la rencontre, l’actualité a été marquée par la très grave blessure de Jamal Musiala.

L’international allemand est sorti sur blessure peu avant la mi-temps avec probablement une fracture de la cheville. Lancé dans la surface parisienne, l’international allemand a été touché par Gianluigi Donnarumma lors d’une sortie du gardien italien. Lancé dans la surface parisienne, le milieu de 22 ans a été percuté par Gianluigi Donnarumma lors d’une sortie du gardien italien. Sa cheville est restée plantée au sol et a complètement tourné. Une image horrible qui a même donné des sueurs froides à Donnarumma.

Neuer a eu des mots forts

Après la rencontre, plusieurs joueurs ont tenu à apporter leur soutien à Musiala comme Hakimi. Le PSG a aussi glissé un message au joueur : «le Paris Saint-Germain souhaite à Jamal Musiala un prompt rétablissement.» Sur son compte Instagram, Donnarumma a également envoyé un message de soutien à Musiala : «toutes mes prières et mes vœux de bonheur vous accompagnent». Mais visiblement cela ne suffit pas à faire descendre les Bavarois. Après la rencontre, Manuel Neuer s’est présenté en zone mixte et a fracassé son homologue italien.« C’est une situation où l’on accepte le risque de blesser le joueur. Une situation où, à mon avis, il ne faut pas s’engager. Mais bon, nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas trop grave, même si cela le sera certainement. Se lancer ainsi sur le joueur, c’est prendre un risque. Il accepte tout simplement la blessure de l’adversaire. Et après, il ne se passe rien, pas de sanction», a lancé Neuer avant d’enchaîner.

«Je suis allé vers Donnarumma et lui ai dit : « Tu ne veux pas aller le voir là ? » Jamal est allongé là, il va très probablement rester à l’hôpital, je pense qu’il est normal, par respect, d’aller lui souhaiter bon rétablissement et de lui présenter ses excuses. Et ce n’est qu’après qu’il est alors allé voir Jamal. Sa réaction après la blessure ? Je ne sais pas. Les Italiens sont très émotifs. C’est à chacun de décider s’il faut le croire ou non. Il faut toujours faire preuve de fair-play. Moi j’aurais réagi différemment. » Dans la foulée, le directeur sportif Max Eberl s’est aussi présenté en zone mixte pour réagir. «Si je saute sur la jambe d’un adversaire avec 100 kilos lors d’un sprint, le risque d’accident est élevé. C’est tragique, mais je ne pense pas une seule seconde qu’il l’ait fait exprès. Cependant, il n’a pas vraiment pris en considération le fait qu’il y avait un homme à cet endroit. Il a pris ce risque, mais je ne voudrais pas que cela soit interprété comme un reproche.» Le message est passé.

