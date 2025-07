OM : Angel Gomes se plaît déjà à Marseille

Arrivé librement de Lille pour rejoindre l’Olympique de Marseille, le milieu anglais Angel Gomes savoure. Le joueur de 24 ans vient de reprendre l’entraînement avec son nouveau club et s’est adapté à une nouvelle vie dans le sud de la France. Interrogé par les médias du club, il est revenu sur cette adaptation.

«C’est chaud mais bon c’est bon. Je pense que les gens ont été bien avec moi. C’était facile pour moi et j’aime beaucoup l’ambiance, le stade avec le public et tout le monde. Le soutien est bien aussi et je pense que la ville est jolie» a-t-il déclaré.