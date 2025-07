Décès de Diogo Jota : Luis Diaz sort du silence après l’énorme polémique

La planète football pleure toujours la tragique disparition de Diogo Jota et de son frère André. Mais alors que leurs funérailles viennent tout juste d’être organisées au Portugal, Luis Diaz s’est mis un grand nombre de supporters de Liverpool à dos. La raison ? Alors que la plupart des coéquipiers de Jota se trouvaient à Gondomar pour assister à la cérémonie et rendre un dernier hommage à l’attaquant de 28 ans, le Colombien n’était pas présent.

Une absence remarquée, quand on sait que Rúben Neves et João Cancelo, qui avaient disputé un quart de finale de Mondial des Clubs aux États-Unis la veille, se sont bien rendus au Portugal à temps après un voyage de dix heures en avion. Mais ce qui a fait bondir les fans des Reds, c’est surtout que Luis Diaz, qui a indiqué devoir tenir des engagements commerciaux pour justifier son absence au Portugal, a été filmé tout sourire en train de danser avec des influenceurs du tournoi dont il faisait la promotion.

Luis Diaz rend hommage à Diogo Jota

Un geste considéré comme très déplacé par beaucoup d’amoureux de Liverpool aujourd’hui en deuil. Cependant, le joueur s’est confié au média colombien WinSportsTV. L’occasion pour lui de prendre la parole afin de rendre à nouveau hommage au Lusitanien. « C’est très dur de tomber sur une telle nouvelle, c’est très triste. Personne n’est préparé à cela, il a été un partenaire fondamental dans mon arrivée à Liverpool parce que sa famille m’a accueilli, lui aussi, et nous sommes devenus de grands amis. Nous avions une grande et saine rivalité et c’était important », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je veux juste donner beaucoup de force à sa famille, à sa femme, à ses enfants, parce que la vérité est qu’ils doivent beaucoup souffrir à cause de cette terrible nouvelle. C’est très dur. Quand je me suis réveillé et que j’ai vu la nouvelle, j’ai vraiment eu les larmes aux yeux. Il m’a fait un très beau geste et je m’en souviendrai toujours. Pour lui dire qu’il repose en paix et que je garderai un grand ami dans mon cœur et que son équipe se souviendra toujours de lui. » Espérons que cette prise de parole calmera les choses, car Luis Diaz est attendu demain au Royaume-Uni pour la reprise des champions d’Angleterre.