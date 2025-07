Euro (f) : l’Italie frustrée par le Portugal

Après son succès initial face à la Belgique, l’Italie aurait pu sécuriser sa place en quart de finale de l’Euro féminin. Il aurait fallu battre de vaillantes Portugaises, et les Italiennes y ont cru, grâce à un but splendide de Girelli. La numéro 10 et capitaine de la Squadra Azzurra a ainsi décoché une frappe splendide en pleine lucarne à la 70e minute.

Les Portugaises ont d’abord pensé égaliser à la 80e minute, grâce à Diana Silva, qui reprenait de près un ballon repoussé par la transversale. Mais elle était finalement désignée hors-jeu par la VAR. Le Portugal retouchait la barre transversale quelques minutes plus tard, avant de se délivrer grâce au but égalisateur de Diana Gomes (1-1, 89e). Tout se jouera donc lors de la 3e et dernière journée, l’Italie devant affronter la redoutable Espagne tandis que le Portugal affrontera la Belgique.