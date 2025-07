Alexis Sanchez a une offre sérieuse entre les mains

Passé par le FC Barcelone ou encore Arsenal, mais également par l’Olympique de Marseille et l’Inter, Alexis Sanchez a fait son retour à l’Udinese la saison dernière. Le footballeur, sous contrat jusqu’en 2026, a participé à 14 rencontres toutes compétitions confondues (479 minutes). Un come-back qui n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes du club italien et du joueur qui aura 37 ans en décembre prochain. Durant la dernière trêve internationale, le Chilien a d’ailleurs évoqué sa situation personnelle. «Je suis un peu en colère, car la vérité est que j’avais un entraîneur qui ne me comprenait pas bien, et j’étais absent depuis longtemps, blessé. Je me sens bien physiquement, et quiconque parle de moi devrait aller voir mes entraînements, car je suis un professionnel à tous égards. Il y a des joueurs comme Luka Modric ou Cristiano Ronaldo qui jouent jusqu’à 40 ans, et je me sens en forme physiquement.»

Pour cette raison, un départ n’est pas à exclure cet été. Il y a quelques semaines, la presse turque évoquait un intérêt de Fenerbahçe pour l’attaquant. Une information confirmée ce lundi par la Gazzetta dello Sport. Le média italien révèle que le club entraîné par José Mourinho lui offre un contrat d’un an à 4 M€, avec une option de prolongation automatique si certaines conditions sont respectées (participer à 15 buts ou jouer 70% des minutes). La publication au papier rose ajoute que l’écurie de Süper Lig compte le chouchouter en mettant à sa disposition un jet privé lui permettant d’aller surveiller ses vignes dans le Frioul.