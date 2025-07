Aurélien Tchouameni en Une de Rolling Stone Africa

Aurélien Tchouameni a repris de l’envergure avec le Real Madrid depuis l’arrivée de Xabi Alonso, qui en fait une pièce maîtresse de son système de jeu. Et le milieu de terrain français sait faire parler de lui également en dehors des terrains, comme on peut le constater avec son talk-show The Bridge diffusé sur YouTube.

La suite après cette publicité

C’est notamment pour ses différentes casquettes que le footballeur est mis en avant par le magazine Rolling Stone Africa, dont il fait la Une. « J’aimerais qu’on se rappelle de moi comme un pionnier, quelqu’un qui a amené quelque chose de nouveau. Pas seulement à travers le football, mais à tout ce que je touche, que ce soir The Bridge, ma fondation ou comment je vis. C’est l’héritage que je construis », y déclare-t-il notamment. Il dit aussi espérer terminer sa carrière au Real Madrid.